Edirne Valisi Canalp'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Edirne Valisi Canalp'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Edirne Valisi Canalp'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini belirtti.

15 Temmuz 2016 tarihinde de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişiminde aziz Türk milletinin, kadını erkeği, yaşlısı genciyle canını ortaya koyduğunu ifade eden Canalp, Türk milletinin, demokrasisine, idesine ve özgürlüğüne yapılan bu hain saldırı karşısında dimdik durarak ve tanklara karşı göğsünü siper ederek, hain kalkışmayı engellediğini hatırlattı.

Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhu ve Kuva-i Milliye şuurunun vücut bulduğu kutlu bir mücadele ile akamete uğramışlardır.

Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük emeği ve payı vardır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Edirneli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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