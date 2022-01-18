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Edirne Valisi Canalp hudutta inceleme yaptı

Edirne Valisi Canalp hudutta inceleme yaptı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, hudut hattında incelemelerde bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, hudut hattında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Canalp, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile hudut karakollarını ziyaret etti.

Öğle yemeğini Mehmetçik ile yiyen Vali Canalp ve Tugay Komutanı Cihanoğlu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

Canalp, incelemelerini makam aracını kendi kullanarak gerçekleştirdi.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Haber

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