Edirne Valisi Canalp hudutta inceleme yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, hudut hattında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Canalp, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile hudut karakollarını ziyaret etti.

Öğle yemeğini Mehmetçik ile yiyen Vali Canalp ve Tugay Komutanı Cihanoğlu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.

Canalp, incelemelerini makam aracını kendi kullanarak gerçekleştirdi.