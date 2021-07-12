Edirne Valisi Canalp, gurbetçilere Kapıkule'de aşı çağrısı yaptı

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, tatil nedeniyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunurken, eşi Ayten Canalp ile birlikte 3'üncü doz koronavirüs aşılarını da burada kurulan mobil aşı merkezinde oldu.

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, tatil nedeniyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunurken, eşi Ayten Canalp ile birlikte 3'üncü doz koronavirüs aşılarını da burada kurulan mobil aşı merkezinde oldu. Canalp, gurbetçilere Kapıkule'ye geldiklerinde aşılarını yaptırma çağrısında bulunarak, "Gurbetçilerimiz yurt dışında aşılarını olamadıysa, Türkiye'ye geldiklerinde ücretsiz olarak burada aşı merkezimizde sağlık personelimiz onları bekliyor olacaklar. Kısa sürede hemen aşılarını olup, belli bir bekleme süresinin sonunda gurbetçiler yollarına devam edebiliyorlar" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek burada, tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarla sohbet etti. Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları inceleyen Vali Canalp, gurbetçiler için hazırlanan ikram standı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü stantlarını ziyaret etti.

Kapıkule'de gurbetçilere yönelik verilen aşı hizmetine değinen Vali Canalp, "Eğer bizim gurbetçilerimiz yurt dışında aşılarını olamadıysa, Türkiye'ye geldiklerinde ücretsiz olarak burada aşı merkezimizde sağlık personelimiz onları bekliyor olacaklar. İstedikleri gibi çok kısa sürede hemen aşılarını olup, belli bir bekleme süresinin sonunda gurbetçiler yollarına devam edebiliyorlar. Bu hizmeti de Kapıkule Sınır Kapısı'nda vermeye devam ediyoruz" dedi.EŞİYLE BİRLİKTE AŞI OLDUKendisinin de eşi Ayten Canalp ile birlikte üçüncü doz aşısını Kapıkule'de vurduran Canalp, "Biz de buradan vatandaşlarımıza örnek olmak için eşimle birlikte 3'üncü aşı sıramız geldi. Sağlık Bakanlığımız benim aşımı da tanımlamış durumda bende burada gurbetçilerimiz ile beraber olacağım. Sağlık Bakanımız tarafından açıklama yapılmıştı. Edirne'de 2'nci doz aşılamada Türkiye şampiyonuyduk. Türkiye'de toplam aşılama bakıldığı zaman yine en fazla aşılama yapan il biziz. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler aşı yaptırdığımız zaman kendimizden daha çok diğer insanların sağlıklarını da düşünmüş oluyoruz. Çünkü aşı yaptırmak demek herhangi bir bulaş riskini sevdiklerimize yaşatmamak demek" diye konuştu.'GURBETÇİLERİMİZİ HIZLI ŞEKİLDE ALABİLMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'Kapıkule'de yaptıkları çalışmaların amacının gurbetçilerin Türkiye'ye girişlerinde rahat etmelerini sağlamak olduğunu belirten Vali Canalp, "Bu çerçevede biz geçmiş yıllardan daha farklı uygulamaları gurbetçilerin hem Türkiye'ye girişinde, hem de Türkiye'den çıkışında geçen 2 yıldan beri yapıyoruz. Bu çalışmalardan en önemlisi de gurbetçilerin Türkiye'ye girişte bekleme süreleri. Bekleme sürelerinin minimal sürede olması çok ehemmiyet arz ediyor. Çünkü Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerinde Bulgar makamları genellikle çok hızlı şekilde pasaport işlemlerini yapabiliyorlar. Bizim bu hıza ayak uydurabilmemiz önemli. Yani oradan ne kadar çok geliyorsa oradan geleni olduğu gibi alabilirsek, gurbetçimiz Bulgaristan sınırında daha az bekliyor" dedi.'SONDAJ MODELİYLE ARTIK BEKLEYİŞLER 30-40 DAKİKAYA DÜŞTÜ'Bu yıl uyguladıkları 'sondaj' modeliyle geçmiş yıllardaki 6-6,5 saatlik bekleme süresini 30-40 dakikaya indirdiklerini kaydeden Vali Canalp, "Dolayısıyla geçmiş yıllarda günlük 7 bin kişi giriş yaptıysa takribi 6-6,5 saatlik bekleme süreleri söz konusu olabiliyordu. Ama bu yıl uygulamış olduğumuz yeni modelle birlikte, sondaj usulüyle gümrük bagajlarına bakmak usulüyle çok hızlı şekilde araç almaktan dolayı bekleme sürelerimiz 40 dakikalara, 30 dakikalara düşmüş durumda. Dolayısıyla 6 saat yerine 30-40 dakika bekliyor olmak bizim açımızdan mümkün hale geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler