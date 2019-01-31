Edirne Valisi Canalp, Fuarda Deva-i Misk Helvası İkram Etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Osmanlı saray mutfağı tatlarından deva-i misk helvası kazanının başında ziyaretçilere ikramda bulundu.

Dünyanın en büyük 4'üncü turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan iller arasında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ stantları ilgi görüyor.

Trakya stantları valilikler himayesinde, Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda belediye, borsa, oda ve Trakya Kalkınma Ajansı katkılarıyla İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi 5'inci holde görücüye çıktı.

Fuarda Kırklareli'nin hardaliyesinden peynirine, Osmanlı başkenti Edirne'nin Karaağaç acı biberi ve Osmanlı saray tatlılarına, Bocuk kültürüne, Tekirdağ'ın Hayrabolu tatlısı ve peynir tatlılarına kadar birçok yöresel ürün, ziyaretçilerin ikramına sunulurken, kültür varlıklarının tanıtımlarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Validen helva ikramı

Fuara gelenler, Edirne Belediye bandosu ekibinin çaldığı Trakya havalarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, Osmanlı tıbbında şifa olarak da kullanıldığı söylenen, 41 baharat karışımından yapılan deva-i misk helvası kazanının başına geçerek helvayı karıştırdı ve vatandaşlara ikramda bulundu.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, EMİTT fuarının bölge turizmine katkısı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Fuarları hem Edirne'nin hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirten Canalp, fırsatı en iyi şekilde değerlendirme hedefiyle EMİTT'te yerlerini aldıklarını ifade etti.

Fuar boyunca Edirne'nin pek çok değerlerini tanıtarak turizme katkısını arttırmak istediklerini anlatan Canalp, "Edirne'nin kültürü, hepsinden önemlisi Edirne'nin misafirperverliğini Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlara bu vesile ile tanıtmış olacağız. Biz kültür turizmi üzerinden Edirne ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu tür fuarlar, yapacağımız bu katkıyı da geleceğe yönelik olarak atacağımız adımlar için de büyük bir fırsat teşkil ediyor." diye konuştu.

"Şahi topunun minyatürünü getirdik"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan da, her yıl EMİTT'e katılarak bölge turizmini ve yöresel ürünleri tanıttıklarını kaydetti.

Kırklareli'nin doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıktığını anımsatan Asan, vatandaşlara dağıtılan broşürlerde Trakya'nın incisi Dupnisa Mağarası, Longoz Ormanları ve tarihi değere sahip birçok kültürel varlıkların bulunduğunu dile getirdi.

Stantta Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinde kullandığı "Şahi" topu minyatürünün de sergilendiğini ifade eden Asan, şunları kaydetti:

"EMİTT fuarına Kırklareli olarak, özellikle yöresel ürünleri getirdik. Kırklareli'nde bulunan tur operatörleri, ajanslar, acentalar tanıtım için buraya geldi. Aynı zamanda İstanbul'un fethinde kullanılan topun döküldüğü Kırklareli'nin Fatih Dökümhanesi'nde üretilen 'Şahi' topunun minyatürünü getirdik. Ayrıca olgunlaşma enstitüsünün üzerinde çalışma yaptığı Türk kırmızısını getirdik. Longozların, Dupnisa Mağarası'nın ve diğer kültürel varlıklarımızın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA