Son dakika haberleri | Edirne Valisi Canalp, Enez ilçesindeki sele ilişkin açıklama yaptı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde yaşanan selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin selden kurtarıldığını, 34 evin sel suları nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.

Vali Canalp, Sultaniçe köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte Enez ilçesine 125 kilogram yağış düştüğünü, buradaki derenin de taşması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dün gece aynı zamanda Enez- Keşan yolunun taşkın sularının belli yüksekliği aşmasından dolayı trafiğe kapatıldığını anlatan Vali Canalp, "Maalesef bir vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti, 11 vatandaşımız selden kurtarıldı. Bölgedeki 34 ev sel suları nedeniyle zarar gördü." dedi.

Canalp, Enez-Keşan yolunu gece saatlerinde tekrar trafiğe açtıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bugün ve yarın yine yoğun yağışlarımız devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetlenerek sürecek. Edirne'nin bütün ilçelerinde kaymakamlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, AFAD'ımız ve bütün kamu kurumlarımız teyakkuz halindeler. Ümit ediyorum ki tekrar bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmayız. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Kamu kurumları tarafından yapılan uyarılara herkes dikkat etsin."

Vali Canap, konuşmasının ardından köydeki vatandaşlara başsağlığı diledi.