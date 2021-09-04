Edirne Valisi Canalp, eğitim öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Valisi Canalp, eğitim öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarı diledi

Edirne Valisi Canalp, eğitim öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarı diledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, yeni eğitim öğretim yılının çocuklara, gençlere, velilere, öğretmenlere, eğitim camiasına ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin yüz yüze eğitimi özlediğini anımsatan Canalp, "Bizler de evlatlarımızın birlikte İstiklal Marşı okuyup, okul bahçelerinde koşmalarını, cıvıltılarını, neşelerini, okul koridorlarını doldurmalarını çok özledik." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız tüm hassasiyetiyle eğitim ve öğretime hazırdır. Gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. Değerli öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve eğitim camiamız, bugünümüzü ve yarınlarımızı imar ederek daha müreffeh kılmak adına sevgiyle, sabırla, şefkatle, merhametle ve fedakarlıkla yürüttüğünüz tüm çalışmalarınız ve emeğiniz bizler için çok değerlidir. Şimdiye dek olduğu gibi özverili çalışmalarınızın bu eğitim öğretim yılında da aynı şekilde devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Destek ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, Edirne'mize ve eğitim camiamıza, başarılarla dolu, hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor; değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve Edirneli hemşehrilerime sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
İçişleri Bakanlığı: 'Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne Valisi Canalp, eğitim öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:43:41. #1.14#

title