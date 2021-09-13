Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve beraberindekiler Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve beraberindekiler Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, Altun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Canalp, akıl ve alın teriyle Türkiye'ye güç katan tüm esnaf, zanaatkar ve iş insanlarının Ahilik Haftası'nı kutladı.

Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Genel Sekreter Fevzi Demir de kabul etti. İsmailoğlu dernek faaliyetleri hakkında Canalp'e bilgi verdi.

Canalp ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarı diledi.

Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

 Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Süleyman Soylu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hamid Karzai Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:44:01. #1.12#