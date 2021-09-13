Edirne Valisi Canalp'e ziyaretler

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve beraberindekiler Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, Altun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Canalp, akıl ve alın teriyle Türkiye'ye güç katan tüm esnaf, zanaatkar ve iş insanlarının Ahilik Haftası'nı kutladı.

Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Genel Sekreter Fevzi Demir de kabul etti. İsmailoğlu dernek faaliyetleri hakkında Canalp'e bilgi verdi.

Canalp ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarı diledi.