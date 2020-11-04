Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti
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Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti

04.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:48
Edirne Valisi Canalp, Başkonsolos Novoberdaliu'yu kabul etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu kabul etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu kabul etti.

Vali Canalp, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkonsolos Novoberdaliu da Canalp'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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