Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti
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Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarında büyük mesafe kat edildiğini belirtti.

Aşı konusunda vatandaşları bilgilendirerek gerekli kolaylıkların sağlandığını, çağrı merkezi kurup seyyar aşı timleri oluşturduklarını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Köylerimizdeki yaşlılarımızın aşıya ulaşılabilirliğini sağlamak için seyyar aşı timlerimizi kurduk ve köylerimizde aşılarımızı yaptık. İkinci olarak bir çağrı merkezi kurarak vatandaşlarımızın soruları olduğu zaman profesyonel ekipler tarafından bu sorular cevaplandırıldı. Uzmanlarımız aşıyla ilgili soruları cevaplandırdı. Yine randevu alamayan vatandaşlarımızı tespit etmek suretiyle kendilerini telefonla arayıp, onlara hem bilgilendirme yaptık hem de kendileri için aşı randevusu alınması sağlandı."

Canalp, aşılama çalışmalarındaki gayretin artarak devam edeceğine dikkati çekti.

Sırası gelen tüm Edirnelileri aşı olmaya ve kademeli normalleşme döneminde de kurallara uymaya davet eden Canalp, "Pandemiyle ilgili önümüzdeki dönemde millet olarak rahat edebilmemizin yolu ve yöntemi, mümkün mertebe çok yoğun aşılamadan geçiyor. Lütfen aşı sırası gelen herkes, sadece kendi bireysel ihtiyacı olarak düşünmesin, toplumsal bir ihtiyaç olarak düşünsün, hepimizin ortak sorumluluğu olarak düşünsün ve aşılarını olsun." diye konuştu.

Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti
Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti
Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti
Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne Valisi Canalp aşılamada büyük mesafe kat edildiğini belirtti - Haberler
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