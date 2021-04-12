Edirne Valisi Canalp, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti
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Edirne Valisi Canalp, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne Valisi Canalp, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Baran da Vali Canalp'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Baran, Vali Ekrem Canalp'e, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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