Edirne Valisi Canalp, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Edirne Valisi Canalp, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne Valisi Canalp, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Canalp, mesajında AA'nın Türk ve dünya basınında itibarlı bir yere sahip olduğunu belirtti.

AA'nın dünyanın her tarafından güncel gelişmeleri aktardığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Türk ve dünya basınında kazandığı itibar ile siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Tüm çalışanlara ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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