Edirne Valisi Canalp, AA Edirne Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı kabul etti.
01.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:06
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı kabul etti.
Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.
Baran, Vali Canalp'e, Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA