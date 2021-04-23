Edirne Valisi Canalp 12 saatte 59 köyü dolaşarak salgın tedbirlerine uyulmasını istedi
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Edirne Valisi Canalp 12 saatte 59 köyü dolaşarak salgın tedbirlerine uyulmasını istedi

Edirne Valisi Canalp 12 saatte 59 köyü dolaşarak salgın tedbirlerine uyulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı uyarmak amacıyla sabah başladığı mesaisinde 12 saatte 59 köyü ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı uyarmak amacıyla sabah başladığı mesaisinde 12 saatte 59 köyü ziyaret etti.

Canalp, mesaisinin büyük bölümünde salgın tedbirlerini denetlemek üzere ilçe, belde ve köylere gidiyor.

Vali Canalp, saat 07.00'de bugünkü köy ziyareti programına Oğulpaşa köyünde başladı.

Muhtar ve köy sakinleriyle görüşen Canalp, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra ev ziyaretleri yapılmaması yönünde de uyarılarda bulundu.

Salgınla mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğine vurgu yapan Canalp, tedbirlere uyulması halinde salgın etkisinin azalmaya başlayacağını kaydetti.

Canalp, 12 saatlik programı kapsamında 392 kilometre yol kat edip Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa ilçesine bağlı 59 köyü ziyaret ederek salgın tedbirlerini denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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