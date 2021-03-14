Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü

14.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:17

Edirne Valiliğince 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı sağlık çalışanlarının fedakarlık ve insan sevgisini konu edinen klip sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne Valiliğince 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı sağlık çalışanlarının fedakarlık ve insan sevgisini konu edinen klip sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tıp doktoru eşi Ayten Canalp'in koordinasyonunda sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının anlatıldığı bir klip oluşturulması çalışması kapsamında sağlık çalışanları kamera karşısına geçti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Sütçü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek'le hastanede görevli bir hemşirenin kızının da rol aldığı klipte sağlık çalışanlarının zaman mefhumu gözetmeden insanlığın hizmetinde olduğunun işlendi.

Edirne Valiliğinin sosyal medya hesaplarından "Hayatlarını insanı yaşatmaya ve toplum sağlığını korumaya adayan, özellikle yaşadığımız bu zor günlerde bizler için büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." notuyla paylaşılan klip kısa sürede ilgi gördü.

Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü
Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü
Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü
Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Valiliğinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında hazırladığı klip ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:41:59. #1.16#
title