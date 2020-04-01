Edirne Valiliğinden kritik uyarı Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne'nin bazı mahallelerinde korona virüs vak'asının görüldüğü belirtildi.

Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne'nin bazı mahallelerinde korona virüs vak'asının görüldüğü belirtildi.

Edirne Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarıya çıkmayınız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vak'ası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" ifadeleri yer aldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA