Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinden, yeni müftülük hizmet binasının Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından, Böcek Mektebi binasının ise Valilik tarafından yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerel bir gazetede tarihi Böcek Mektebi binası yapımı için cuma namazı sonrasında yardım toplandığına ilişkin bir haberin yer aldığı belirtildi.

Cuma namazı sonrasında din görevlileri tarafından yeni müftülük hizmet binası için yardım toplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni müftülük hizmet binamız Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından inşa edilecektir. 14 Haziran'da temeli atılan tarihi Böcek Mektebi binamız ise Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere Edirne Valiliğimiz tarafından inşa edilecektir. Tarihi Böcek Mektebi koruma altında bulunan bir alan içerisinde olması dolayısıyla Müze Müdürlüğümüz gözetiminde titiz bir şekilde yürütülen ve el aletleriyle yapılan temel açma çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Böcek Mektebi'miz hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan yardım almaksızın sadece Edirne Valiliği kaynakları kullanılarak aslına uygun şekilde 14 Haziran 2022 tarihinden önce hizmete açılmış olacaktır."