Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valiliğinden, yeni müftülük hizmet binasının Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından, Böcek Mektebi binasının ise Valilik tarafından yapılacağı bildirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinden, yeni müftülük hizmet binasının Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından, Böcek Mektebi binasının ise Valilik tarafından yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerel bir gazetede tarihi Böcek Mektebi binası yapımı için cuma namazı sonrasında yardım toplandığına ilişkin bir haberin yer aldığı belirtildi.

Cuma namazı sonrasında din görevlileri tarafından yeni müftülük hizmet binası için yardım toplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni müftülük hizmet binamız Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından inşa edilecektir. 14 Haziran'da temeli atılan tarihi Böcek Mektebi binamız ise Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere Edirne Valiliğimiz tarafından inşa edilecektir. Tarihi Böcek Mektebi koruma altında bulunan bir alan içerisinde olması dolayısıyla Müze Müdürlüğümüz gözetiminde titiz bir şekilde yürütülen ve el aletleriyle yapılan temel açma çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Böcek Mektebi'miz hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan yardım almaksızın sadece Edirne Valiliği kaynakları kullanılarak aslına uygun şekilde 14 Haziran 2022 tarihinden önce hizmete açılmış olacaktır."

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Valiliğinden Böcek Mektebi'nin yapımına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title