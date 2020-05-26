Edirne Valiliğinden "alkol alan gruba polisin sert müdahalesi" haberlerine ilişkin açıklama
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Edirne Valiliğinden "alkol alan gruba polisin sert müdahalesi" haberlerine ilişkin açıklama

Edirne Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında "alkol alan gruba polisin sert müdahalesi" haberlerine ilişkin, uyarılara rağmen taşkınlık çıkaran ve gözaltına alınan şahısların çok sayıda suçtan kaydı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Edirne Valiliğinden
26.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:15

Edirne Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında "alkol alan gruba polisin sert müdahalesi" haberlerine ilişkin, uyarılara rağmen taşkınlık çıkaran ve gözaltına alınan şahısların çok sayıda suçtan kaydı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "24.05.2020 günü saat 15.20 sıralarında Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ konutları bölgesinde TOKİ Camii ile E 5 Blok arasında bulunan Belde Sokak üzerindeki kaldırım kenarına kurulu masa etrafında oturarak alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçlerimizce kimlik sorulması üzerine ilgili şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Bu esnada S.H. (27) isimli şahıs görevli memurlara tehditlerde bulunması ve mukavemet göstermesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay esnasında yakalanan S.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet şarjör ve içerisinde 5 adet kurusıkı fişeği ele geçirilmiş ve yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkolü olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan S.H. isimli şahsın 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yaralama, 2 adet hırsızlık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığının ihlali, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunmaktadır. Bölgede toplanan kalabalık kısa sürede dağıtılmış olup, ayrıca ekiplere mukavemet gösteren 7 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilmiş olup, mezkur şahıslardan D.B. (37) adlı kadının 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulunduğu; I.B.'nin (13) 2 adet yağma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunmakta; -F.K.'nın (39) 3 adet kasten yaralama, 3 adet mala zarar verme, 1 tehdit, 2 hakaret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu; K.K.'in (36) 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 12 adet suçtan kaydı olduğu; F.Ç. (39) adlı kadının 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydının bulunduğu; N.K. (30) adlı kadının 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı olduğu; H.D. (15) isimli suça sürüklenen çocuğun 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 2 adet suçtan kaydı olduğu tespit edilmiş olup şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, görevli memura mukavemet suçundan tahkikata başlanmış olup, ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili genel tahkikat yürütülmektedir" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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