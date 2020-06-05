Edirne Valiliği Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı-ARŞİV
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Edirne Valiliği Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı-ARŞİV

Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtıEDİRNE Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

05.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:37

Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

EDİRNE Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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EDİRNE, (DHA)

Edirne Valiliği Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı-ARŞİV

Kaynak: DHA

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