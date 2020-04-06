Edirne Valiliği "sokağa çıkma yasasından muaf tutulacak gençler" hakkında açıklama yaptı
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Edirne Valiliği "sokağa çıkma yasasından muaf tutulacak gençler" hakkında açıklama yaptı

Edirne Valiliği, koronavirüs salgını kapsamında 18 -20 yaş aralığında bulunan gençlerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına ilişkin uygulamada bazı tereddütler yaşanması üzerine açıklama yaptı.

06.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:20
Edirne Valiliği

Edirne Valiliği, koronavirüs salgını kapsamında 18 -20 yaş aralığında bulunan gençlerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına ilişkin uygulamada bazı tereddütler yaşanması üzerine açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüsle ilgili Edirne'de de gereken önlemlerin alındığını belirtildi.

Kentte, toplum sağlığı açısından oluşan riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla birçok önlem alındığı ifade edilen açıklamada, özellikle gençlerin sokağa çıkmalarını kısıtlayan uygulamada bazı tereddütlerin yaşandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, uygulama kapsamında 18-20 yaş aralığında olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkış yasağından muaf tutulacağı kaydedildi.

Bu istisnaların 18 yaşından küçüklere uygulanmayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan vatandaşlarımız istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Bu nedenle yukarıdaki şartları taşıyan ve iş hayatı içinde yer alan vatandaşlarımızın e-devlet uygulaması üzerinden kendileri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması'nın çıktısını alarak yanında bulundurmaları ve denetim esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda 18-20 yaş (doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında) aralığında olan ve çalışma hayatı içinde yer alan vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi, herhangi bir tereddüde düşüldüğünde ise Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, 20 Yaş Altı Çalışma İzni Masası ile 0 284 225 30 12 nolu telefonundan bilgi alınması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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