Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS'li koronavirüs uyarısı
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Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS'li koronavirüs uyarısı

26.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:22
Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS'li koronavirüs uyarısı

EDİRNE Valiliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, cep telefonlarına SMS göndererek, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

EDİRNE Valiliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, cep telefonlarına SMS göndererek, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde, Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarında Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'de 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak yer aldı. Edirne İl Özel İdaresi ile belediyeler tarafından kent merkezleri, belde ve köylerde dezenfekte çalışmaları arttırıldı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirici SMS gönderilmeye başlandı. Mesajda "Kıymetli hemşehrilerimiz, koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.

Mesaj, valiliğin yanı sıra ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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