Edirne Valiliği'nden Türkçe öğrenmek isteyen gurbetçilere mobil uygulama

EDİRNE Valiliği ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Gel Konuşalım' projesi kapsamında, Balkanlar ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi ve soydaşlara yönelik Türkçe eğitimi verilen mobil uygulama hayata geçirildi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Valiliği ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Gel Konuşalım' projesi kapsamında, Balkanlar ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi ve soydaşlara yönelik Türkçe eğitimi verilen mobil uygulama hayata geçirildi. Öncelikli hedef kitlesini çocukların oluşturduğu uygulamada Türkçe'nin eğlenceli içeriklerle öğretildiğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Gurbetçilerimizden evlatlarına Türkçe öğretmek isteyenler bu programı indirme imkanına kavuşacaklar" dedi.

Edirne Valiliği, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, Türkçe öğrenmekte sıkıntı çeken gurbetçi çocuklar ve Balkanlar'daki soydaşlar için hazırlanan 'Gel Konuşalım' projesi kapsamında, Türkçe eğitimi verilen mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama, gençlerin ilgisini çekebilmek amacıyla 'Ay Kız' ve 'Turna Kuşu' karakterleriyle renklendirildi. Uygulamanın lansman toplantısı ise kentteki tarihi Devecihan Kültür Merkezi'nde yapıldı.