Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
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Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama

30.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:55
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama

EDİRNE Valiliği, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentteki hayvan dostu derneklere 2, 5 ton mama yardımında bulundu.

EDİRNE Valiliği, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentteki hayvan dostu derneklere 2, 5 ton mama yardımında bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde haftasonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını, Edirne Valiliği unutmadı. Yılbaşından başlayarak 4 gün boyunca sürecek kısıtlamada sokaktaki canların aç kalmaması için valilik 2.5 ton mama temin etti. Mamalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü bahçesinde hayvanseverlere dağıtıldı.

'AÇ KALMAMALARI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPTIK'Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in söz konusu mama temininde büyük katkıları olduğunu ifade ederek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için Valimiz Ekrem Canalp böyle bir mama dağıtımı organize etmemizi istedi. Hayvan severler de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Hayvanların 4 günlük kısıtlamada aç kalmaması için gerekli çalışmayı yaptık. Edirne ve ilçelerdeki derneklere mama dağıtıldı. Kurumumuzda bu gerçekleştirilen yardımların dağıtılması konusunda takipçisi olacaktır. Yaklaşık 2,5 ton mama dağıtımı yaptık. İlerleyen aşamada salgından kurtuluruz ve çalışmalarımıza devam ederiz" dedi.'MAMA BULMAKTA ZORLANIYORDUK'22 Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Esvet Kütük de duyarlı davranışlarından dolayı valiliğe teşekkür ederek, "Valimiz Ekrem Canalp'e çok teşekkür ederiz. Çünkü pandemide kafe ve restoranlar kapalı olduğu için atık yemek bulmakta zorlanıyorduk. Bizim bütçelerimizde tüm il ve ilçeleri beslemeye yetmiyordu doğal olarak. Valiliğimiz 180 çuval mama aldı, hayvansever ve derneklere dağıttı. Gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.'DİĞER KURUMLARDA AYNI DUYARLILIĞI GÖSTERMELİ'

Trakya Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu (TÜHAD) Akademik Danışmanı, Öğretim Görevlisi Hasan Islattı; "Ekrem Canalp'in bu mama desteğinden dolayı teşekkür ederim. Ben dilerim ki belediye ile diğer kurum ve kuruluşlarda aynı duyarlılığı göstersin. Kış ortasındayız ve üzerine pandemi var. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Birkaç mama veya yemeği, suyu sokağın başına bırakabilirler. Sokak hayvanlarını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hayvanı sevmeyen insanı zaten sevmez" ifadelerini kullandı. 


Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama
Edirne Valiliği'nden, sokak hayvanları için 2,5 ton mama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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