Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama

EDİRNE Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama
26.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:24

EDİRNE Valiliği, Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada içki içen gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir" denildi. 

?Geçen pazar günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 700 Evler Konutları'nda toplanan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesinde kurdukları masada içki içmeye başladı. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kurulu masa etrafında oturarak içki içenlere sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik sordu. Bu sırada şüphelilerin zorluk çıkarması ve bölgede kalabalığın toplanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine müdahale edildi.

Bu sırada masada içki içenler arasında bulunan S.H. (27), polise tehditte bulunarak, mukavemet göstermesi üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. 425 promil alkollü olduğu belirlenen S.H.'nin yapılan üst aramasında ise 1 şarjör ve 5 kurusıkı mermi ele geçirildi. Öte yandan polise mukavemet gösteren 7 kişinin kamera görüntülerinden tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı kaydedildi.'12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR'Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine olaya kademeli olarak müdahale edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan S.H. isimli şahsın 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yaralama, 2 adet hırsızlık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığının ihlali, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunmaktadır. Bölgede toplanan kalabalık kısa sürede dağıtılmış olup, ayrıca ekiplere mukavemet gösteren 7 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilmiş olup mezkur şahıslardan, D.B. (37), 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulunduğu, I.B.'nin (13), 2 adet yağma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunmakta, F.K.'nin (39),  3 adet kasten yaralama, 3 adet mala zarar verme, 1 tehdit, 2 hakaret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu, K.K.'nin (36), 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma   olmak üzere toplam 12 adet suçtan kaydı olduğu, F.Ç.'nin (39), 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydının bulunduğu, N.K.'nin (30) 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı olduğu, H.D.'nin (15) 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 2 adet suçtan kaydı olduğu tespit edilmiş olup şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, 'görevli memura mukavemet' suçundan tahkikata başlanmış olup, ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili genel tahkikat yürütülmektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özkan Uğur İrem Derici Yeliz Yeşilmen
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Kemal Kılıçdaroğlu
Şu an buradasınız: Edirne Valiliği'nden, Keşan'da yaşanan arbedeye ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 19:24:18. #1.14#
title