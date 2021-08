EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GURBETÇİLERE ÇAĞRI SINIRA PAZAR, PAZARTESİ, SALI GÜNLERİ GELİN

GURBETÇİLERİN karayoluyla Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönerken sınır kapılarında yoğunluk oluşturması üzerine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal; Bulgaristan'ın prosedürlerindeki yavaşlığa da dikkat çekip, bekleme sürelerinin 10-12 saati bulduğunu söyledi. Uysal, Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, bu çileyi çekmemek için sınıra gelmeyi pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak dedi.

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçi vatandaşların, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşü yoğun bir şekilde devam ediyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin yoğunluk oluşturması üzerine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Bulgaristan gümrüğünün prosedürlerinden dolayı işlemlerin yavaş olduğunu ve gurbetçilerin 10-12 saati bulan bekleme süresine maruz kaldıklarına dikkat çekti. Vali Yardımcısı Uysal, gurbetçilerden özellikle gelişlerini Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine kaydırmaları çağrısında bulundu.

'BULGARİSTAN'IN PROSEDÜRLERİ GEÇİŞLERİ YAVAŞLATIYOR'

Uysal, gurbetçilerden özellikle dönüşlerini Kapıkule ve Hamzabeyli'den pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırmaları çağrısında bulundu. Kapıkule'de çıkışların yoğun olarak sürdüğünü söyleyen Uysal, Herkesin bildiği gibi şu anda çok yoğun çıkış var. Yani çalıştıkları ülkelere geri dönüyor gurbetçilerimiz. Biz çıkışta valimiz sayın Ekrem Canalp'in koordinasyonu ve eş güdümüyle her türlü tedbiri aldık. 1200 araçlık bir otoparkımız var, ücretsiz tuvaletler, ikram stantları var. Yani vatandaşlarımız bekleme yaparken her türlü konforunu, ihtiyacını düşünerek her şey karşıladık. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı, komşu ülkemiz Bulgaristan'ın kendi mevzuatı, uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler geçiş sürecini yavaşlatıyor dedi.

'10 - 12 SAATİ BULAN BEKLEME SÜRELERİ VAR'

Gurbetçi vatandaşların özellikle pazartesi işe başlama kaygısından dolayı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya başladığını belirten Uysal, Vatandaşlarımız da özellikle çarşamba akşam saatlerinden itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak üzere cumartesi öğlene kadar çok yoğun bir şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi de pazartesi işe başlama kaygısı. Yani pazar günü çalıştıkları ülkede olmak istiyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de 1-2 gün daha zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cumayı çok yoğunlaştırıyorlar. Bundan dolayı 10-12 saati varan bekleme süreleri var. Bu da bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor diye konuştu.

'GEÇİŞLERİNİ PAZAR, PAZARTESİ VE SALI'YA KAYDIRSINLAR'

Gurbetçilere, çıkış yapma günlerini pazar, pazartesi ve salı gününe kaydırmaları çağrısında bulunan Uysal, Bizim gurbetçilerden istirhamımız, geçiş zamanlarını biraz daha pazar, pazartesi ve salı gününe kaydırabilirlerse buradaki bekleme süreleri en az yüzde 50 azalacaktır. Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Son 4 saate geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 daha arttırdık. Saat başında şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak artıralım çok yoğun bir geliş var. Günde 8 bin aracı bulan girişler olmuş. Eğer burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4 bin. Bu nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz; lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, belki Türkiye'de bir kaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı