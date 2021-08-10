Edirne Valiliği muharrem ayı dolayısıyla iftar düzenledi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, muharrem ayının başlaması dolayısıyla Edirne Valiliği tarafından Devlet Konukevinde düzenlenen iftara katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, muharrem ayının başlaması dolayısıyla Edirne Valiliği tarafından Devlet Konukevinde düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devlet Konukevinin bahçesinde düzenlenen iftar programında yapılan duanın ardından oruçlar açılarak hep birlikte iftar yemeği yendi.

Vali Canalp, dualarla başlayan iftar yemeğinde "Halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu iftar yemeği davetine icabet ettiğiniz hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

İftar yemeğine, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Cem Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Akın Çetin, Trakya Balkanlar İnanç Önderi Mustafa Çetin Dede, Erbey Kılıç Baba, Mustafa Uslu Dede, Feridun Özkan Dede, Ali Osman Bozdemir Dede, Selahattin Deniz Dede ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar