Edirne Valiliği 135 bin maske dağıttı Edirne Valiliği'nin koordinasyonuyla bugüne kadar koronavirüs ile mücadele kapsamında 135 bin maskenin dağıtıldığı bildirildi.

Edirne Valiliği'nin koordinasyonuyla bugüne kadar koronavirüs ile mücadele kapsamında 135 bin maskenin dağıtıldığı bildirildi. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda okul idarecileri aracılığıyla bugüne kadar il merkezinde 135 bin koruyucu maskenin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen günlük üretime bağlı olarak maske dağıtımına devam edildiği kaydedildi. Kaynak: AA