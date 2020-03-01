Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
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Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

01.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:08
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti

İçişleri Bakanı , saat 23.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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