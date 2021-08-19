Edirne UMKE personeli, Kastamonu'da selden etkilenenlere sağlık hizmeti sunuyor
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Edirne UMKE personeli, Kastamonu'da selden etkilenenlere sağlık hizmeti sunuyor

Edirne UMKE personeli, Kastamonu'da selden etkilenenlere sağlık hizmeti sunuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli, Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunuyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli, Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunuyor.

Doğu Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Kırklareli ve Tekirdağ ekipleriyle birlikte Kastamonu'ya giden Edirne UMKE personeli, bölgede hizmet vermeye başladı.

Selden etkilenen köylerdeki vatandaşlara sağlık taraması yapan personel, medikal kurtarma çalışmalarına katılıyor, acil sağlık hizmeti veriyor.

Afetzedelerin sağlık ihtiyaçlarını gideren personel, köylerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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