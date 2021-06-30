Edirne Ülkü Ocakları gençlere yaz spor okulu etkinliği düzenleyecek

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı "Yaz Spor Okulu" etkinliği düzenleyecek.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı "Yaz Spor Okulu" etkinliği düzenleyecek.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Ufuk Çapkur, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve zinde kalmaları için Yaz Spor Okulu etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinliklerin ücretsiz olacağını aktaran Çapkur, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünün yanı sıra başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 'Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.' sözlerini kendimize şiar edinerek kollarımızı sıvadık. Türk gençliğinin yaz ayını verimsiz geçirmesi yerine spor yaparak zinde kalması ve her türlü bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması yegane gayemizdir. İşte bu amaçla ve bu ruhla Edirne Ülkü Ocakları olarak gençlerimizi Yaz Spor Okulu'muza davet ediyorum."

Çapkur, 5-18 yaş sınırı olan etkinliklere son katılım tarihinin 10 Temmuz Cumartesi günü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci