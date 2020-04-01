Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Zileli "Hizmet etmek boynumuzun borcudur"
Edirne Ülkü Ocakları 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Edirne Ülkü Ocakları 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Salih Zileli, yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları olarak her zaman yaşlıların yanında olduklarını belirtti.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım ettiklerini ifade eden Zileli, "Ülkü Ocakları yaşlılarımızın yanındadır, her ülkücü birer evladınızdır. Bu zor günlerde devletimize ve milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur." dedi.
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Kaynak: AA