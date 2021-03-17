Edirne üç dilde mobil uygulamayla tanıtılacak
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Edirne üç dilde mobil uygulamayla tanıtılacak

17.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:59
Edirne üç dilde mobil uygulamayla tanıtılacak

Edirne Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Euro Club Women Derneği iş birliğiyle hazırlanan mobil uygulama projesi tanıtıldı.

Edirne Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Euro Club Women Derneği iş birliğiyle hazırlanan mobil uygulama projesi tanıtıldı.

EGİAD Başkanı Hakan İnci, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, uygulamanın Bulgarca, Türkçe ve İngilizce olarak 3 dilde hizmet vereceğini söyledi.

Projenin tanıtımını salgın nedeniyle ertelediklerini aktaran İnci, "Uygulamada Edirne ve ilçelerimizden 500'e yakın kültürel ve tarihi eser içeriği var. 150 turistik tesis, restoran gibi işletmeler de yer alıyor." dedi.

Uygulamanın turizme katkı sağlayacağına inandığını belirten İnci, şunları kaydetti:

"Örneğin, ciğercisinden meyve sabunu satan esnafımıza kadar birçok yeri mobil uygulamamıza ekliyoruz. Edirne'den 650 alan uygulamada yer alacak ve bu alanların üç dilde anlatımı, tanıtımı olacak. Uygulamaya girildiğinde herhangi bir otel araması, tarihi alan araması yaparken Bulgarca, Türkçe ve İngilizce arama yapılabilecek. Üç dil kullanımı ile aranan yere kolaylıkla ulaşılabilecek. Mobil aplikasyonumuz yüzde 90 seviyesinde hazır durumda."

Toplantıya, Bulgaristan'ın Yambol kentinde bulunan Euro Club Women Derneği ve EGİAD üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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