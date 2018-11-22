Edirne Turizm Heyetinden Türsab'a Ziyaret

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı ziyaret etti.

TÜRSAB Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Edirne'nin turizm hedefleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin turizmde son yıllarda önemli gelişmeler yaşadığını söyledi.

Edirne'nin turizmden aldığı payın büyümesi için çaba sarf ettiklerini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ziyarette, Edirne'nin kültür ve turizm potansiyelini, turizmdeki yerini, 2018'de yabancı turist ilgisini anlattık. Otel doluluk oranlarının yüzde 15'lerden yüzde 50'lere ulaşmasını verilerle belirttik. Yanı başımızdaki İstanbul'dan TÜRSAB aracılığıyla kalmalı turizme katkı sunmaları konusunda ricamızı ilettik. TÜRSAB'ın THY ile Avrupa ve Balkanlarda düzenleyeceği work-shoplarda Edirne'ye ayrıcalık verilip kentimizin tanıtılması konusunda talebimizi aktardık. Bir çalıştayla acentelere Edirne'yi tanıtma projemiz olduğunu belirttik. Çok yararlı bir ziyaret oldu."

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da Hacıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Edirne'nin turizm alanında gelişmesi için yapılacak çalışmalara destek olacağını kaydetti.

Hacıoğlu'na ziyarette, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, ETSO 6. Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Balta ve komite üyesi Kemal Kılıç da eşlik etti.

Ziyaret sonunda Hacıoğlu, Bağlıkaya'ya Edirnekari tablosu ve çini vazo hediye etti.