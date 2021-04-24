EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Sarayiçi bölgesinde çocukların Tunca Nehri'ne attığı iddia edilen yavru bir köpek son anda bekçi tarafından kurtarıldı.

EDİRNE'nin Sarayiçi bölgesinde çocukların Tunca Nehri'ne attığı iddia edilen yavru bir köpek son anda bekçi tarafından kurtarıldı. Bölgeye giden polis ekibinde bulunan bir kadın polis, yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi bölgesinde bulanan sokak köpekleri hayvanseverler tarafından besleniyor. Bugün yakın bölgede oturan bir grup çocuk, iddiaya göre bir yavru köpeği Tunca Nehri'ne atıp, bölgeden kaçtı., Köpeğin suya atıldığını gören Sarayiçi'nin bekçisi yavru köpeği son anda boğulmaktan kurtarıp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Yunus timlerinde görevli bir kadın polis memuru yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi.

Polis ekipleri, bekçiden bilgi alıp, yavru köpeği nehre attığı iddia edilen kişileri bulmak için çalışma başlattı.

EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ
EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ
EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ
EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Çocuk kaçırma iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Çocuk kaçırma iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Toprak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE TUNCA NEHRİ'NE ATILAN YAVRU KÖPEĞE POLİS ŞEFKATİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:46:50. #1.16#

title