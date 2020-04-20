EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor
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Trakya Üniversitesi, Koronavirüs, Edirne, Güncel

EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyorEDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 akademisyen, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden dezenfektan üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı.

20.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:36
EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 akademisyen, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden dezenfektan üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 haftada üretim kapasitesinin 8 tona çıkarıldığı bölümde, akademisyenler, hafta sonları da çalışıp tüm Edirne'nin dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli 8 akademisyen, dezenfektan için üretimi için 3 hafta önce gönüllü olarak çalışmalara başladı. Günlük 200 kilo ile üretime başlayan akademisyenler, Edirne Valiliği'nin de desteğiyle bugün üretim kapasitelerini 8 tona çıkardı. Kimya bölümü laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin bir fabrika gibi çalışarak tüm Edirne'nin dezenfektan ihtiyacını karşıladığını söyledi.

'ÖĞRETİM KURUMUYDUK, BİR ANDA FABRİKAYA DÖNÜŞTÜK'

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversite bünyesinde koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Önlemler kapsamında fakültelerin de çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Tabakoğlu, "Üniversite olarak Covid-19 salgınıyla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde üniversitenin pek çok alanı aktive oldu. En çok talep ise Fen Fakültemize geldi. Değerli hocalarımızın araştırmaları sonucunda, temizlikte kullanılan çamaşır suyundan 80 kat daha aktif, insan için güvenli, ucuz bir molekül tespit edildi ve hızla çalışmalara başlandı. 100- 200 kilo ile başlayan üretim, bugün 8 tona ulaştı. İlin tamamına, sınır kapılarına, cezaevlerine, askeriyeye, okullara, belediyelere, hastanelere bu dezenfektan madde gönderiliyor. Güvenle kullanılıyor. Viral yük dediğimiz yükü azaltacak önlemler bu şekilde sağlanmış oldu. Bilim yuvalarının önlemi böyle durumlarda biraz daha ortaya çıkıyor. Üniversitemiz bir eğitim kurumuydu, bir anda fabrikaya dönüştü. İnşallah ülkemiz bu krizden böyle güzel örneklerle çıkacaktır" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞINA HİÇBİR ZARARI YOK'

TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim, çalışmalara ilk olarak küçük deneylerle başladıklarını, ürettikleri dezenfektanın insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını kaydetti. Zaim, "İlk başlarda küçük ölçekli yaptığımız deneyler, şimdi 8 tona kadar çıkmamızı sağladı. Biz, gerekli olan hammaddeyi yaklaşık olarak her biri 20'şer litre olmak üzere 80 litre üretiyoruz. Bu 80 litre 8 ton suya karıştırılacak ve böylelikle 8 ton üretilmiş olacak. Son şekli insana zarar vermeyen, zehirli olmayan bir hale geliyor. İnsan vücudunun tanıdığı, biyolojik olarak da yabancı olmayan bir madde. Dolayısıyla da herhangi bir yan etkisi yok. Tüm bunlar birleşince son derece uygun bir malzeme ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'TEK İSTEĞİMİZ EDİRNE'NİN FAYDALANMASI'

Dezenfektanın 8 defa seyreltilmesine rağmen oldukça etkili bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zaim, "Dolayısıyla zaman içerisinde yavaş yavaş bozulsa bile bir aya kadar etkisini sürdürüyor. Ama biz yine de etkisi en yüksek olduğu en kısa zamanda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. En büyük umudumuz bu işten tüm Edirne'nin fayda sağlaması. Çok büyük bir iddiamız yok. Tek isteğimiz bu. Çünkü bu virüsü görme imkanımız yok. Ama ürettiğimiz bu dezenfektanı bu şekilde geniş ölçüde kullanırsak problemin ileriye aktarılmasını da büyük ölçüde engellemiş olacağız" dedi.

EDİRNE TÜ'de öğretim görevlileri, günde 8 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: DHA

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