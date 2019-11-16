Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı

Trende 24 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de polis, İstanbul'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

16.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:44

Trende 24 kaçak göçmen yakalandı

'de , 'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan gelen yolcu treninde kimlik kontrolü

yaptı. Yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Irak, Pakistan, Cezayir ve Tunus uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et