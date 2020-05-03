EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı
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EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı

EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı
03.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:31

Trakya'da yağmur yağışıEDİRNE, Tekirdağ Kırklareli'de yağmur yağışı etkili oldu.

Trakya'da yağmur yağışı

EDİRNE, Tekirdağ Kırklareli'de yağmur yağışı etkili oldu. Tekirdağ'da gece şimşekler çakarken, Saray ilçesinde bugün dolu yağdı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'da gece başlayan sağanak yağış, bugün yüksek kesimlerde etkili oldu. Gece şimşeklerin çaktığı kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış sürdü. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde ise bugün yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Saray ilçesinde yağmurun ardından birden dolu yağışı bastırdı. Kısa süreli yağan dolunun ilk incelemelerde ekili alanlara zarar vermediği belirtildi.

Çorlu ilçesinde ise geceden itibaren gök gürültülü sağanak yaşanırken, gece şimşekler çaktı. Bugün etkisi sürdüren yağışta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede Omurtak Caddesi, eski mezarlık yolu suyla kaplandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan araçlar bölgeden geçerken, güçlük çekti. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmaları yaptı.

EDİRNE'DE HAFİF YAGIŞ

Meteorolojinin turuncu alarm verdiği iller arasında bulunan Edirne'de yağmur gece saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Yer yer sağanak şeklinde etkisini gösteren yağış sırasında polis ekipleri kentin ana arterlerinde önlem alarak sürücüleri uyardı. Yağmur şehirde trafikte de aksamalara neden olurken, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kentte haftasonu olması ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkmaması, yağmurda oluşacak aksaklıkların ise önüne geçti. Edirne'nin en işlek caddelerinden Saraçlar yağış sırasında adeta sessizliğe büründü.

EDİRNE Trakya'da yağmur yağışı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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