Edirne trakya'da çiftçisinin yüzünü yüksek verim güldürdü

16.09.2019 11:00

Trakya'da çiftçisinin yüzünü yüksek verim güldürdü

Bereketli topraklarıyla yıllardır Türkiye'nin ekmeklik buğday, ayçiçeği ve çeltik ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Trakya'da üreticinin yüzü yüksek verimle güldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya'da özellikle buğdayda bir önceki yıla göre yüzde 20'lik verim artışı yaşandığını söyledi.,

Trakya çiftçisinin en önemli geçim kaynağı buğday, ayçiçeği ve çeltikte hasat mevsimi hızla devam ediyor. Buğdayda hasadı geride bırakan çiftçi bugünlerde ayçiçeğini biçmeye devam ederken, çeltik de ise tarlaya girmesine hazırlanıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl özellikle buğdayda bir önceki yıla göre verimde yüzde 20 artış yaşandığını ifade ederken, bu yıl üç kat artan kanola ekiminin ise önümüzdeki yıl daha da artacağını düşündüklerini dile getirdi. Bir önceki yıla göre bu yıl buğday veriminde yüze 20 artış yaşandığını söyleyen ve çiftçinin yüzünün biraz da olsa güldüğünü dile getiren Arabacı, Daha önce de bahsettiğimiz gibi, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından bahsediyorduk. Aşağı yukarı geçen yıla nazaran bu yıl maliyetlerimizde yüzde 30 artış var. Buğday fiyatlarında yüzde 29 artış yaşandı, verim de arttığı için buğdayda bu yıl bizi verim kurtardı diyebiliriz. Bu yıl hem verimimiz hem de kalitemiz güzel. Buğday'da iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz diye konuştu.

'GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK'

Ayçiçeği'nde ise aynı verimi alamadıklarını ifade eden ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Arabacı, Ayçiçeği ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı kısımlarda dönüm başına 65 kilo ayçiçeği biçen çiftçi var. Bugün 300 kilo biçen de aynı maliyeti yapıyor, 65 kilo biçen de aynı maliyeti yapıyor. Bu girdi maliyetleriyle, şu anda açıklanan fiyat politikasıyla 200 kilonun altında verim aldığımızda o araziden çiftçinin para kazanması zor dedi.

'KANOLA EKİMİ 3 KAT ARTTI'

Çoğunlukla ayçiçeğinde beklediği verim ve fiyatı bulamayan çiftçinin kanolaya yöneldiğini dile getiren Arabacı, Kanola ekilişi şu an geçen yıla nazaran en az yüzde 30 artış sağladı. Bu yıl kanola verimimiz gayet güzeldi. Kanoladaki verim iyi. Bu yıl ayçiçeğinde sıkıntı yaşadığımız için, bazı bölgelerde de verim düşük olduğu için bu yıl 3 kat artan kanola ekişinin önümüzdeki yıl daha da artacağını düşünüyorum dedi.

'VERİM AÇISINDAN TRAKYA ŞANSLI'

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ise Trakya'nın bu yıl buğday ve kanolada verim açısından şanslı olduğunu söyledi. Öztürk, Şu anda Trakya'da ayçiçeği harmanı devam ediyor. Buğday ve kanola harmanımızı bitirdik. Bu yıl verim açısından Trakya şanslı. Geçtiğimiz yıllara göre en yüksek verimi aldığımız sene diyebiliriz. Buğdayda verimin yanında kaliteler de çok yükseldi. Bunu salon satışlarımızdan da görebiliyoruz. Daha önceki yıllarda bazı çiftçilerin yaşadığı karsızlıklarından dolayı kanolaya doğru bir yöneliş oluştu bölgemizde. Ciddi anlamda kanola üretimi arttı. Çok çarpıcı sonuçlar görüyoruz salon satışlarında dedi.

Edirneli çiftçi Hikmet Erol, ayçiçeğinde beklediği fiyatı bulamadığını, fakat verimin tatmin edici olduğunu belirtti. Erol, Verim beklediğimiz gibiydi ama fiyatlar beklediğimiz gibi değil. Ama şükürler olsun yine de bu yıl kaliteli bir sezon geçirdik dedi.

Nizami Akbaş ise, Bu yıl ayçiçeğinde beklediğimiz verim olmadı ama buğdayda gayet iyiydi. Bir sonraki yıl daha güzel verim almayı ümit ediyoruz şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA