EDİRNE Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor
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EDİRNE Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor

Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyorEDİRNE'de, çiftçinin 'sarı altın' diye tabir ettiği buğday hasadı devam ediyor.

26.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:01

Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor

EDİRNE'de, çiftçinin 'sarı altın' diye tabir ettiği buğday hasadı devam ediyor. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kış şartlarının oluşmaması ve istenilen düzeyde kar yağmaması nedeniyle verimin düştüğünü belirterek, " Ama elde ettiğimiz sonuçların değişken olduğunu görüyoruz. Dönümde 300 kilodan 600 kiloya kadar verim elde ediliyor" dedi. Keşan ilçesinde çiftçinin 'sarı altın' olarak adlandırdığı buğdayın hasat çalışmaları sürüyor. Trakya'da kurak geçen kış sezonu nedeniyle verim kaybı bekleniyor.

'BU YIL ARZU EDİLEN İKLİMSEL ŞARTLARDA GİTMEDİ'

TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da buğday hasadının devam ettiğini belirterek, "1 yılın emeği biçerdöverin tarlaya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Arzu edilen yüksek verimin elde edilmesidir. Ama elde ettiğimiz sonuçların değişken olduğunu görüyoruz. Dönümde 300 kilodan 600 kiloya kadar verim elde ediliyor. Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor, tarımsal faaliyetler, çiftçilik bir meslek. Bu meslek ne kadar doğru icra edilirse verilen emek üretime de yansımaktadır. Bu yıl arzu edilen iklimsel şartlarda gitmedi. Bu verimi olumsuz olarak etkiledi. Ortalamalara bakıldığında Trakya'da kış olmadı. Kar istenilen seviyede düşmedi. Kış şartlarının oluşmaması bazı haşerelerin de zamansız ortaya çıkmasına neden oldu. Bu da buğdaylarda hastalığa sebebiyet verdi. Ama yinede bölgemizde yaptığımız tespitlerde dönüm başına 700 kilo sınırına dayanan üreticilerimiz de mevcut. Ama geçen yıllara oranla daha düşük bir verim var" dedi.

'ÜRETİM BİR PLANLAMADIR'

Tarımsal faaliyetlerde yeni döneme hazırlıkların tedbirlerle başlanması gerektiğini ifade eden Açar, "Üretim bir planlamadır. Hasattan bir süre sonra yeni dönem hazırlığı başlayacak. Bugünkü olumsuzlukları hesaba katarak yeni dönem hazırlıklarını bu doğrultuda yapmamız lazım. Bir hedef koyarak, bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Ekim ve sonrasındaki doğru uygulamalar verime olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'ÜRETİCİNİN TARSİM'İN DIŞINDA BİR GÜVENCESİ YOK'

Lütfü Açar, son günlerde etkili olan dolunun tarım arazilerine zarar verdiğini dile getirerek, "Çiftçimize her zaman TARSİM'in önemini anlatıyoruz. Üreticinin TARSİM'in dışında bir güvencesi yok. Dolu nedeniyle Trakya'da yer yer sıkıntılar oldu. Ama çok büyük boyutta değil. İnşallah önümüzdeki süreçte böyle bir afetle karşılaşmayız. Üreticilerimizi anız yakmamaları konusunda da uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

EDİRNE Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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