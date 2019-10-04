Edirne trakya'da beklenen yağış başladı

04.10.2019 16:48

Trakya'da beklenen yağış başladı(2)

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç büfenin çatısına, bir diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA