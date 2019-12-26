: Edirne tmo depoları, kapalı pazaryeri olacak

26.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:32

TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait 6 depo, kapalı pazaryeri olarak kullanılmak üzere belediyeye devredildi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeniden düzenlenen depolarda inceleme yaparak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan TMO'ya ait 6 eski depo, kapalı pazaryeri olarak değerlendirilmek üzere Keşan Belediyesi'ne kiralandı. Belediye, depolarda tadilat çalışması yaparak, halk pazarına uygun hale getirdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin 'halk pazarı' olarak yeniden düzenlediği depolarda inceleme yaptı. İncelemeye, Aksal'ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası İbrahim Aldanmaz ve yetkililer katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, atıl vaziyette olan TMO depolarının belediye tarafından kiralanıp, 'halk pazarı' olarak değerlendirileceğini belirterek, Belediye başkanımız bize böyle bir projeyle geldi. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş. TMO genel müdürü ile konuştum ve anlaşma sonucu buraları kiraladık. Hem semt pazarı hem de sosyal faaliyetler için bu depolar kullanılacak. Uzun vadede oldukça yoğun bir yer olacak. Bölgenin güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

'AKŞAM PAZARI DA KURULACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, TMO depolarının tadilata alınarak, 'halk pazarı' olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ifade ederek, Biz burayı kapalı bir pazaryerine dönüştürdük. Pazar günü ilk olarak yöresel ürünlerin satılacağı İzzet-i İkram pazarı kurulacak. Yılbaşından sonra da salı pazarı artık bu depolarda kurulacak. Alanda kantin, tuvalet gibi ihtiyaçlar da karşılanacak. Gece-gündüz güvenlik olacak ve kameralarla izlenecek. Butik bir pazar olacak. Tüm bölgeye hizmet edecek. Aynı zamanda ilk kez tekstil ürünleri üzerine gece pazarı da yapacağız diye konuştu.

Aksal ve beraberindekiler daha sonra depolarda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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