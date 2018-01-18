Edirne - Tır'ların Çarpıştığı Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Tır'ların çarpıştığı kazadan yara almadan kurtuldu

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan diğer TIR'ın sürücüsü Fırat Bayır, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'ya açılan karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

İstanbul'dan yüklediği ihraç yüküyle Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Fırat Bayır yönetimindeki 31 APP 36 plakalı TIR, Tunca viyadük mevkiinde sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu Ziya Sadıkoğlu'nun kullandığı çorap yüklü 81 DB 703 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpmada TIR'ın ön tarafı hurdaya dönerken sürücü Fırat Bayır, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Önünde seyreden TIR'ı fark etmediğini söyleyen sürücü Bayır, Karanlıkta TIR'ı fark etmedim, o yüzden çarptım dedi.

Diğer sürücü Ziya Sadıkoğlu'da, Yolda seyir halindeyken arkadan bana çarptı. Ne olduğunu anlamadım. Kendi şeridimde seyir halindeydim. Arkadaş artık telefonuyla mı oynuyordu Uykusuz muydu, bilemiyorum. Vurmasıyla beni yolun kenarına attı, kendiside yol diğer tarafına geçti. Ben onu öldü sandım. Allah kurtardı dedi.

Kaza nedeniyle Türkiye'den Avrupa'ya açılan karayolu yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapalı kaldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.