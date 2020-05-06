EDİRNE TIR'da, yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildi

TIR'da, yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildiEDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapma hazırlığındaki bir TIR'da yapılan aramada, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi.

TIR'da, yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildi

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapma hazırlığındaki bir TIR'da yapılan aramada, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'den çıkış yapmak üzere Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da arama yaptı. Aramada 2 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş halde 20 kilogram eroin ele geçirildi, TIR sürücüsü İ.H.T. gözaltına alındı. Sürücü İ.H.T, emniyetteki ifadesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA