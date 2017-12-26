Edirne Tır'da 2 Ton Uyuşturucu Hammaddesi Asit Anhidrit Ele Geçirildi

Tır'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi asit anhidrit ele geçirildi



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak da yurt dışından gelen bir gemiden inen TIR'da uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirdi. Operasyonda TIR sürücüsünün aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip altındaki bazı şüphelilerin Zonguldak limanından Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Zonguldak limanına giden Edirne polisi, CENK-A isimli Ro-Ro gemisinden inen sürücülüğünü şüpheli M.K.'nın yaptığı yabancı plakalı TIR'da arama yaptı. TIR dorsesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen asit anhidritle ilgili olarak sürücü M.K.'nın yanı sıra M.Ç., M.Ç., İ.A., E.A. ve H.S. gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' yapmakla suçlanan şüphelilerin adliyedeki soruşturmaları sürüyor.