Edirne Ticaret ve Sanayi Odası "pandemi ekonomisi" konulu çevrim içi panel düzenledi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisinin yüzde 4 küçülmesine neden olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisinin yüzde 4 küçülmesine neden olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Uzunoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çevrim içi düzenlenen "Pandemi Ekonomisi ve Edirne" konulu panelde, salgının dünya ekonomisini derinden etkilediğini ifade etti.

Salgın öncesi dünya ekonomisinin büyüme hızının 2010 yılından itibaren yavaşlamaya başladığını anlatan Uzunoğlu, "Yüzde 3'lerin üzerinde büyüyen dünya ekonomisi 2010 yılından itibaren bu büyümeyi yüzde 3'ün altına, yani alt platoya çekmişti." dedi.

Salgının, dünya ekonomisinde büyük bir daralmaya neden olduğunu ve herkesin etkilendiğini belirten Uzunoğlu, şunları söyledi:

"Salgın dünya ekonomisi için ciddi bir problem oluşturdu. Dünya Bankası'nın yaptığı bir çalışmaya göre Kovid-19 salgınının etkileriyle dünya ekonomisi, yaklaşık yüzde 4 küçülmüş. Ekonomi daralmış, üretim daralmış. 2021 yılında işler iyi giderse büyüme yüzde 4 olur, diye tahmin ediliyor, yani kaybı telafi eder. Ancak mutasyonlar olup ekonomik kapanmalar olursa büyüme yüzde 2'de kalır deniyor.

2018 yılında dünyanın gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 85 trilyon dolardı, 2019'da 87,7 trilyon dolara yükseldi. 2020'ye geldiğimizde ise 83,8 trilyon dolara düştü. Dünya ekonomisi küçülüyor. Şirketlerin ve firmaların ciroları küçülüyor. Ciro daralıyorsa problem yaşanıyor demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar