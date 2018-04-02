Edirne Ticaret Borsasında Mevcut Yönetim Güven Tazeledi

Edirne Ticaret Borsasının organ seçimleri üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım ile ekibi üyelerin oyuyla güven tazeledi.

Edirne Ticaret Borsası Hizmet Binası'nda gerçekleşen seçime STK temsilcileri, oda yöneticileri, siyasi parti yöneticileri de katıldı. Seçimlerle ilgili açıklama yapan mevcut Başkan Özay Öztürk, "Ekip olarak gelecekteki göreve yine talibiz. En çok sevindiğimiz konu, bugün tek liste olarak seçimlere giriyoruz. Bu da bizi ve ekip arkadaşlarımızı çok mutlu ediyor. Diğer taraftan tabii tek liste olmanın bize verdiği ayrı bir sorumluluk ve gurur var. Omzumuzda ağır bir yük var. Önümüzdeki dönemde görevlerimizi layıkıyla yerine getirip Borsamızı çok daha ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

"Lisanslı depoculuk kapasitesini arttıracağız"

Öztürk, bölge ile ilgili çok önemsedikleri projelerin başında lisanslı depoculuğun geldiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Lisanslı depoculuk faaliyetimiz şu anda 40 bin ton civarında. Buna 22 bin ton ilave ederek 62 bin ton civarına çıkartacağız. Lisanslı depoculuk tartım ticareti açısından da çok önemli. Diğer bir projemiz de 'Damızlık Hayvan Satış Borsası.' Bildiğiniz gibi Trakya hastalıklardan ari bir bölge, damızlık kalitelerimiz çok iyi. Bu ülke damızlık ithalatı yapıyor. İthalatın bir nebze de olsa yapılmaması için bu proje çok önemli. Bu projeyi de hayata geçirip 'Damızlık Hayvan Satış Borsası'nı Edirne'ye kazandıracağız. Bu proje Türkiye'nin ilk projesi olacak. İnşallah ilimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret Borsasının organ seçimlerinde 374 üyeden 236'sı oy kullandı. Seçime tek liste giren mevcut Başkan Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım ve ekibi güven tazeledi. - EDİRNE