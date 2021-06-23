Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
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Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü

Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Büyükdöllük Köyü'nden Mehmet Anlar'a ait 2 ton buğday, Özersoy Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 5,046 TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk üretici Mehmet Anlar'ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi. - EDİRNE

Edirne Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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