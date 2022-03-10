Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,466 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,466 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,401
|5,466
|Ayçiçeği
|Kg
|13,019
|13,771
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler
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