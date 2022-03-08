Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,508 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,508 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,226
|5,508
|Ayçiçeği
|Kg
|15,263
|17,003
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler
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