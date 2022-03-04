Edirne Ticaret Borsası
AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,263 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,556
|5,263
|Ayçiçeği
|Kg
|13,501
|14,201
AA / Gökhan Zobar - Güncel
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