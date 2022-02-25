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Edirne Ticaret Borsası

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 234 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 234 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,1554,234
AyçiçeğiKg10,10110,201

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Ticaret, Buğday, Edirne, Güncel, Haberler

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