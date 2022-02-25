Edirne Ticaret Borsası
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 234 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 234 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,155
|4,234
|Ayçiçeği
|Kg
|10,101
|10,201
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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